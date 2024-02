Neue Woche startet mild und vielerorts trüb

Offenbach (dpa/lhe) - Die neue Woche startet in Hessen mild - aber vielerorts eher trüb. Am Montag wird es wechselnd bis stark bewölkt, vor allem im nordhessischen Bergland kann noch etwas Regen fallen, wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag in Offenbach mitteilte. Größere Aufheiterungen stellen die Meteorologen erst für den Nachmittag in Aussicht. Es bleibt sehr mild bei Höchstwerten zwischen 10 und 14 Grad, im höheren Bergland um 8 Grad. Nach den Vorhersagen weht ein teils frischer Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen, in Gipfellagen sind auch Sturmböen wahrscheinlich.