Grauer Himmel und milde Temperaturen in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Viele Wolken und immer wieder Regen: Auch am Sonntag und zum Wochenstart bleibt das Wetter in Hessen trüb, aber weiterhin mild. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte, beginnt der Sonntag niederschlagsfrei und teils neblig, bevor sich allmählich dichte Wolken und Regen ausbreiten. Die Meteorologen erwarten Höchstwerte von 9 bis 13 Grad. Auch nachts bleibe es bedeckt und zunächst nass, bevor der Regen nach Südosten abziehe.

Stark bewölkt bei 7 bis 12 Grad geht es laut DWD am Montag weiter. Die Woche beginnt demnach mit mäßigem Wind und zeitweise Schauern, die sich vereinzelt in der Nacht fortsetzen. Etwas trockener soll es dann am Dienstag werden: Es bleibt zwar stark bewölkt, dafür aber oft niederschlagsfrei bei 8 bis 11 Grad, heißt es in der Vorhersage.