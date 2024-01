Neue Woche beginnt in Hessen stürmisch, mild und nass

Offenbach (dpa/lhe) - Stürmisch, grau und nass, aber mit milden Temperaturen: So wird das Wetter in der neuen Woche. Am Montag können sich die Menschen in Hessen auf Höchstwerte von 7 bis 10 Grad und im höheren Bergland um 5 Grad freuen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte. Dafür bleibe es überwiegend stark bewölkt bis bedeckt und es gibt Regen, außerdem wird es windig mit starken bis stürmischen Böen. Im Bergland warnen die Meteorologen vor Sturmböen. Auch nachts sei es windig mit Schauern und Tiefstwerten von 5 bis 3 Grad.