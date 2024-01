In Hessen bleibt es nass und windig

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen erwartet die Menschen weiter ungemütliches Wetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, wird es am Dienstag bewölkt. Bis zum Nachmittag gibt es Schauer bei Temperaturen zwischen sechs und neun Grad. Am Nachmittag lockert es dann auf. Gegen Abend setzt im Südwesten und Westen aber wieder Regen ein. In der Nacht zum Mittwoch wird es laut DWD zeitweise regnerisch und zunächst im Bergland, später auch in tieferen Lagen stürmisch. Die Temperaturen liegen bei sieben bis vier Grad, in Hochlagen bei einem Grad.