Wind und Regen in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Stark bewölkt, mild und vor allem windig wird das Wetter am Dienstag in Hessen. Der Deutsche Wetterdienst erwartet nach Angaben vom frühen Morgen für das Bundesland verbreitet starke Böen, im Nordosten und in Hochlagen auch stürmische Böen, auf Gipfeln Sturmböen. Örtlich könne es etwas regnen, im Norden etwas öfter als im Süden.