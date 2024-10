Offenbach (dpa/lhe) - Tagsüber nass und mild, in der Nacht windig bis stürmisch: Das Wetter in Hessen ist herbstlich. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, greift die Warmfront eines Sturmtiefs, das sich von der Biskaya her nähert, auf Hessen über. Sie bringt milde, aber auch sehr feuchte Luft mit sich.