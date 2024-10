Regen und Wind zur Wochenmitte in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Ein großräumiges Tief lenkt feuchte, aber sehr milde Luft nach Hessen. Am Mittwochmorgen kann es im Norden einzelne kurze Gewitter mit Windböen von bis zu 60 km/h geben. Insgesamt bleibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) stark bewölkt bis bedeckt, von Südwesten fällt zeitweise teils kräftiger Regen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 16 Grad, in Hochlagen um 14 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Süd, in Hochlagen sind dem DWD zufolge starke Böen möglich.