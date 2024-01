Wetter in Hessen: Neue Woche beginnt mild und stürmisch

Offenbach (dpa/lhe) - Nach der winterlichen Witterung mit Schnee und frostigen Temperaturen kündigt sich für die kommenden Tage ein Wetterwechsel in Hessen an. Wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Samstag mitteilte, dürften die Höchsttemperaturen am Sonntag zwei und fünf Grad erreichen. Dabei ist es bewölkt und voraussichtlich niederschlagsfrei. Es weht ein frischer Südwestwind, in Hochlagen sind starke bis stürmische Böen zu erwarten.