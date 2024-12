Graues, aber mildes Wetter in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - Viele Wolken am Himmel, aber dafür Temperaturen von bis zu 13 Grad hat das Wetter in Hessen in dieser Woche zu bieten. Stellenweise gebe es heute etwas Sprühregen, dafür am Nachmittag aber örtlich auch mal Auflockerungen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Dazu erwarten die Meteorologen Höchsttemperaturen zwischen 7 und 11 Grad.