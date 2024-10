Bis zu 20 Grad: Mildes Herbstwetter in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - Wolkenverhangen, aber mild soll es in Hessen bis ins Wochenende hinein bleiben. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, bleibt es heute bei höchstens 14 bis 19 Grad meist niederschlagsfrei. Nach Norden hin seien am Nachmittag außerdem Auflockerungen möglich. Die Meteorologen warnen allerdings vor allem Menschen in der Rhön vor einzelnen starken bis stürmischen Böen.