Zwei Tage graues Herbstwetter in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - Noch etwas Regen steht den Menschen in Hessen vor dem Start in das freundlichere Wochenende bevor. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, regnet es zunächst nur vereinzelt, bevor es im Tagesverlauf häufiger Schauer gibt. Bei höchstens 13 bis 17 Grad wird es demnach es wechselnd bis stark bewölkt. Auch am Donnerstag soll es vereinzelt etwas regnen und bei maximal 11 bis 14 Grad grau bleiben.