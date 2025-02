Milde Temperaturen und Wolken zum Ende der Woche

Offenbach (dpa/lhe) - Zum Ende der Woche können sich die Menschen in Hessen auf einen deutlichen Temperaturanstieg einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, gibt es heute ab dem Nachmittag etwas Regen. Am späten Abend ist im Osten vereinzelt gefrierender Regen mit Glatteisbildung möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 5 und 9 Grad. Auch in der Nacht zum Freitag kann es gebietsweise regnen bei Tiefstwerten zwischen 4 und 1 Grad.