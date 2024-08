Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Hessen wechseln sich in den nächsten Tagen meist Sonne und Wolken ab - am Wochenende ist auch Regen möglich. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zieht es heute ab dem Abend von Nordwesten her zu, es bleibt jedoch trocken bei Temperaturen zwischen 24 und 26 Grad.