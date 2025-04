Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen erwartet am Sonntag und zum Wochenstart ein Mix aus Sonne, Wolken und Regen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, zeigt sich am Sonntag nach einem regnerischen Start im Laufe des Tages wieder vermehrt die Sonne - bei Temperaturen zwischen 19 und 21 Grad.