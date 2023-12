Wolken und Regen auch zum Jahresstart

Offenbach (dpa/lhe) - Zum Start in das neue Jahr wird es in Hessen weiter viele Wolken und Regen geben. Am Neujahrstag werde es wechselnd bis stark bewölkt und es gebe einzelne Schauer bei Temperaturen bis zu zehn Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Sonntag mit. In der Nacht zu Dienstag beginne dann teils ergiebiger Dauerregen, in Hochlagen könne es auch schneien. Damit steige im Laufe des Tages auch wieder die Hochwassergefahr.