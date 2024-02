Milder Wochenstart in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Die neue Woche bringt Hessen weiter sehr milde Temperaturen. Am Vormittag ziehen viele Wolken auf, jedoch gibt es nur in Nordhessen noch etwas Regen oder Sprühregen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Am Nachmittag kann dann insbesondere in Südhessen öfter die Sonne durchkommen. Es bleibt sehr mild bei Höchstwerten zwischen 10 und 14 Grad, im höheren Bergland um 8 Grad. Laut Prognosen weht ein mäßiger, teils frischer Südwest- bis Westwind mit starken bis stürmischen Böen, hauptsächlich in der Nordhälfte sowie im Bergland. In Gipfellagen sind laut DWD Sturmböen möglich.