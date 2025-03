Offenbach (dpa/lhe) - In der neuen Woche müssen sich die Menschen in Hessen auf Regen und Wolken einstellen - die Sonne scheint selten. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, setzen sich Regenschauer und mögliche Gewitter vom Sonntag auch am Montag fort. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 17 Grad.