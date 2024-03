Viele Wolken und teils Regen zum Wochenstart in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Zu Beginn der neuen Woche müssen sich die Menschen in Hessen auf starke Bewölkung und gebietsweise Regen einstellen. Nach dem vielerorts sonnigen Wochenende komme nun wieder kühlere Luft nach Deutschland, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mit.