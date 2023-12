Wetter-Mix zum Wochenstart: Wolken im weiteren Verlauf

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nachdem die Woche niederschlagsfrei und teils heiter, teils wolkig startet, zieht sich die Wolkendecke Mitte der Woche zu. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, werden es am Montag je nach Sonnenscheindauer zwischen fünf und neun Grad. In der Nacht zum Dienstag sinkt die Temperatur auf plus vier im Norden und bis minus zwei Grad im Süden, dort ist Glätte möglich.