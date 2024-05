Heiter bis sonnig und trocken an Himmelfahrt in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Immer weniger Regen und steigende Temperaturen: Die Menschen in Hessen können sich Richtung Feiertag und Wochenende auf zunehmend freundliches Wetter einstellen. Schon der Dienstagnachmittag bringt nur noch einzelne Schauer und örtlich Auflockerungen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 16 und 19 Grad.

Der Mittwoch beginnt laut DWD zwar wechselnd bis stark bewölkt, lässt am Nachmittag aber zunehmend die Sonne raus. Bei höchstens 17 bis 20 Grad bleibe es außerdem meist trocken. Noch wärmer werde es am Feiertag: Auf bis zu 19 bis 22 Grad steigen die Temperaturen laut Vorhersage am Donnerstag. Dazu wird es demnach heiter und teils sonnig.