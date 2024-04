Aprilwetter zeigt sich freundlich

Offenbach (dpa/lhe) - Das Aprilwetter zeigt sich in den kommenden Tagen von seiner freundlichen Seite. In Richtung Wochenende wird es zunehmend wärmer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Donnerstag mitteilte. So werden für Freitag 18 bis 22 Grad angekündigt. Der Tag beginnt zwar mit vielen Wolken, doch im Verlauf wird es zunehmend heiter. Am Samstag klettern die Temperaturen bei vielerorts sonnigem Wetter auf 23 Grad im Norden und 25 Grad im Süden. «Heiter bis wolkig» heißt es in der DWD-Wetterankündigung für Sonntag. Wieder wird es überwiegend trocken, die Werte sollen zwischen 18 und 23 Grad liegen.