Steigende Temperaturen zum Wochenende in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - Nach Schauern, Gewittern und Graupel können sich die Menschen in Hessen auf höhere Temperaturen zum Wochenende freuen. Zunächst bringt der Mittwoch aber weiterhin kühles Aprilwetter bei höchstens 6 bis 11 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es gibt demnach immer wieder Schauer und in Hochlagen sogar Schnee. Außerdem könne es einzelne Graupelgewitter geben, auch mit starken Böen. Nachts wird es laut DWD dann in Bodennähe verbreitet frostig.

Am Donnerstag bleibe es ähnlich trüb bei maximal 7 bis 11 Grad. Die Meteorologen erwarten Schauer, teils mit Graupel, und Schnee in höheren Lagen. Auch einzelne kurze Graupelgewitter schließt der DWD nicht aus.

Zum Wochenende soll es dann aber wärmer und trockener werden: 11 bis 14 Grad erreichen die Temperaturen am Freitag, bevor sie am Samstag auf bis zu 17 bis 21 Grad klettern. Dazu gebe es am Freitag stellenweise etwas Regen und am Samstag vereinzelte Schauer.