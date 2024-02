Wolken und Regen in Hessen am Wochenende

Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter am Freitag in Hessen startet regnerisch und wolkig. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, liegen die maximalen Temperaturen zwischen sieben und zehn Grad. Dazu bleibt es morgens bewölkt. Im Tagesverlauf kommt es vielerorts zu leichtem Regen. In der Nacht zum Samstag sinken die Temperaturen auf kühle sieben bis fünf Grad.

Am Samstag bleiben die Wolken, dazu weht ein frischer Wind aus Südwest. Im Bergland gibt es stürmische Böen. Im Tagesverlauf kommt es erneut zu leichtem Regen. Laut den Meteorologen vom DWD liegen die Temperaturen bei maximal zwölf Grad, etwas wärmer als am Vortag. In der Nacht kühlt es sich auf etwa sieben Grad ab, dazu anhaltender Regen. Am Sonntag rechnen die Meteorologen bei Werten zwischen neun und elf Grad erneut mit Wolken und Regen.