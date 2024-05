Regen und Wolken in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lrs) - Das Wetter in Hessen bleibt regnerisch und trübe. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte, ist am Montag mit starker Bewölkung und Schauern zu rechnen. Im Tagesverlauf seien auch kräftige Gewitter mit starkem Regen möglich, die Temperaturen erreichen höchstens 20 Grad, im Bergland 15 Grad.