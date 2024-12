Neue Woche in Hessen startet mit Wolken und Sprühregen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zum Wochenstart können sich die Menschen in Hessen auf Regen und dichte Wolken einstellen. Auch in der Nacht fallen die Temperaturen nicht unter 0 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Demnach steigen die Temperaturen im Tagesverlauf auf 7 bis 11 Grad an, im Bergland werden zeitweise starke bis stürmische Böen erwartet.