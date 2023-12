Dicke Wolken und Sprühregen zum Wochenende in Hessen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zum Ende der Woche müssen die Menschen in Hessen mit Sprühregen und einer dichten Wolkendecke rechnen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, ist in Hochlagen am Donnerstag bei um die zwei Grad auch noch Schneegriesel möglich. Die Temperaturen liegen zwischen vier Grad im Norden und acht Grad im Süden. In der Nacht sinken die Temperaturen und in den Hochlagen gibt es Glättegefahr.