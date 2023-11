Wolken und Regen am Wochenende in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Das Wochenende in Hessen wird nass. Bereits für Freitag sagten die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) Wolken und leichten Regen voraus. Die Temperaturen liegen demnach am Freitag maximal zwischen 8 und 12 Grad. Dazu weht ein mäßiger, zeitweise starker Wind aus Südwest. In der Nacht kühlen die Temperaturen dann auf 5 bis 3 Grad ab. Vereinzelt ist auch in der Nacht mit leichtem Regen zu rechnen. Laut den Meteorologen kann es im Bergland zu starken Windböen aus Südwest kommen.