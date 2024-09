Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen bleibt es am Wochenende meist niederschlagsfrei und es wird etwas wärmer. Heute gibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach zunächst noch einzelne Schauer. Auch kurze Gewitter seien nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen steigen auf maximal 16 Grad.