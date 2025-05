Wolken und bis zu 21 Grad - vereinzelt auch Regen

Offenbach am Main (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen können sich zum Ende dieser Woche auf Temperaturen von mehr als 20 Grad freuen. Am Freitag sei es zunächst heiter bis wolkig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Ab dem späten Nachmittag zögen im Nordosten und Osten des Bundeslandes allerdings mehr Wolken sowie vereinzelt auch schwache Regenschauer auf. Derweil liegen die Temperaturen dem DWD zufolge bei Höchstwerten von 17 bis 21 Grad; es wehe ein mäßiger und teilweise böig auffrischender Wind.