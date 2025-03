Temperaturen über 20 Grad und vereinzelt Regen in Sicht

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Menschen im Land können sich auf frühlingshafte Temperaturen freuen, am Samstag sollte der Regenschirm jedoch dabei sein. Unter Hochdruckeinfluss komme milde Luft nach Baden-Württemberg, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Das sorge schon am Mittwoch für bis zu 17 Grad im Rheintal. In der Nacht sinken die Temperaturen in Tallagen noch unter den Gefrierpunkt.