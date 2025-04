Sonne und bis zu 25 Grad in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - Bei jeder Menge Sonnenschein soll in Hessen in den kommenden Tagen die 25-Grad-Marke geknackt werden. Heute bleibe es tagsüber sonnig oder locker bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Dazu gebe es Höchsttemperaturen zwischen 17 und 21 Grad. Regen ist demnach weit und breit nicht in Sicht.