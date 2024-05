Sonnenschein und Temperaturen über 20 Grad in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen können sich die Menschen in den kommenden Tagen auf Sonnenschein und Temperaturen über 20 Grad freuen. Am Freitag sei es heiter bis sonnig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit. Regen gebe es keinen. Die Temperaturen sollen bei Höchstwerten von 21 bis 25 Grad mit den höchsten Werten im Süden liegen. Dazu gehe ein schwacher Wind.