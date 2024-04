Sonnenschein und Temperaturen über 20 Grad in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen dürfen sich die Menschen zum Ende dieser Woche auf Sonnenschein und Temperaturen über 20 Grad freuen. Am Vormittag gebe es zuerst noch einige Wolken; am Nachmittag und Abend lockere sich der Himmel dann jedoch auf, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mit. Im Süden des Bundeslandes zeige sich die Sonne auch für längere Zeit. Regen gebe es keinen. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten von 19 bis 22 Grad. Der Wind wehe schwach.