Sonnenschein und teils über 20 Grad in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen dürfen sich die Menschen in den nächsten Tagen auf viel Sonnenschein und Temperaturen von teils über 20 Grad freuen. Am Donnerstag sei es sonnig und trocken, schrieb der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen. Die Temperaturen lägen bei Höchstwerten von 18 bis 21 Grad. Der Wind sei mäßig und zeitweise böig.