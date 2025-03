Sonne und bis zu 18 Grad in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Frühlingshafte Temperaturen und jede Menge Sonne bringt das Wetter in den kommenden Tagen nach Hessen. Mit Höchsttemperaturen zwischen 11 und 15 Grad bleibe es heute mild, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Neben Sonnenschein machen sich demnach teils auch dichtere Schleierwolken breit, aber Regen ist weit und breit nicht in Sicht.