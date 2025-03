Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen zeigt sich der Frühling in den kommenden Tagen von seiner schönsten Seite. Nach nächtlichem Frost werden im Tagesverlauf Temperaturen von 10 bis 16 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dazu zeigt sich überall die Sonne. In der Nacht ist erneut mit Frost zu rechnen.