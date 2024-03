Frühlingshaftes Wetter in Hessen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Am Mittwoch wird das Wetter in Hessen mild und sonnig. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, sind am kalendarischen Frühlingsanfang nur vereinzelt Regenschauer möglich. Dazu wird es 14 bis 20 Grad warm. In der Nacht ziehen von Westen Nebel und Wolken auf und die Temperaturen sinken auf 10 bis 4 Grad.