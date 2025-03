Offenbach (dpa/lhe) - Die Hessinnen und Hessen dürfen sich in den nächsten Tagen über sonniges Wetter und höhere Temperaturen freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es am Mittwoch trocken bei Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad. In der Nacht werde es überwiegend klar, allerdings sollen die Temperaturen auf -4 bis 0 Grad sinken.