Frühlingswetter mit weiter steigenden Temperaturen

Offenbach (dpa/lhe) - Hessen erwartet in den kommenden Tagen sonniges Frühlingswetter bei steigenden Temperaturen. Regen macht sich vorerst rar. Nächtlicher Bodenfrost ist in höheren Lagen aber noch möglich. Für heute sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach 14 bis 19 Grad und teils böig auffrischenden Nordostwind voraus.