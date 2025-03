Frühlingshafter Wochenstart in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - In der kommenden Woche können sich die Menschen in Hessen auf mehr Sonnenschein und steigende Temperaturen freuen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wird der Montag nach anfänglichem Sprühregen und Wolken im Laufe des Tages zunehmend sonnig, mit Temperaturen zwischen sieben und zehn Grad. In der Nacht sinken die Werte auf bis zu minus fünf Grad, im Nordosten sogar auf minus sieben Grad.