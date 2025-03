Wolken und oft einstellige Temperaturen in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen müssen sich die Menschen zum Ende der Woche auf Wolken und niedrige Temperaturen einstellen. Am Freitag regne es zunächst, danach gebe es viele Wolken und noch lokal überwiegend schwache Regenschauer, gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen bekannt. In den Hochlagen schneie es auch. Die Temperaturen lägen bei Höchstwerten zwischen vier und acht Grad. Es wehe ein schwacher bis mäßiger Wind.