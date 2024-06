Gewitter am Sonntag - Wochenstart meist niederschlagsfrei

Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter zum Wochenstart in Hessen wird voraussichtlich überwiegend heiter und trocken. Am Sonntagnachmittag könne es noch einzelne Gewitter und einen lokal eng begrenzten Starkregen geben, bei dem in kurzer Zeit um die 20 Liter pro Quadratmeter fallen können, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturhöchstwerte bewegen sich demnach zwischen 18 und 22 Grad.