Wetter wird sonnig und trocken zum Wochenende

Offenbach (dpa/lhe) - Nach einem vielerorts nebligen Start in den Tag zeigt sich in Hessen zum Wochenende der goldene Herbst. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach sagte für Freitag milde 15 bis 19 Grad vorher. Dazu bleibe es mit nur wenigen Wolken heiter und trocken. Auch in der Nacht zum Samstag soll es trocken bleiben. Gebietsweise bilden sich Nebelfelder und es kühlt auf 10 bis 6 Grad ab.