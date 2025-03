Stuttgart (dpa/lsw) - Wer am Samstag einen Ausflug in Baden-Württemberg plant, sollte für Regen gewappnet sein. Bis dahin dürfte die Regenjacke aber überflüssig sein. Für den Donnerstag sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) meist trockenes Wetter vorher. Im Südosten wird es demnach bewölkt, darüber hinaus sonnig. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 Grad im Allgäu und im höheren Bergland und 16 Grad in der Kurpfalz.