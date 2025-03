Wolken und Regen am Wochenende

Offenbach (dpa) - Nach vielerorts sonnigen und frühlingshaften Tagen bringt ein Tief am Wochenende unbeständiges Wetter. Im Süden muss nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) am Samstag mit dichten Wolken und zeitweise auch mit Regen gerechnet werden. Ab etwa 1.200 Metern schneit es. In der Mitte regnet es anfangs, später lockern die Wolken auf.