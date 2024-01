25-Jähriger nach mutmaßlichem Sexualdelikt festgenommen

Lahnau (dpa/lhe) - Die Polizei hat im mittelhessischen Lahnau einen mutmaßlichen Sexualstraftäter festgenommen. Der 25-jährige soll eine Seniorin beim Spaziergang mit ihrem Hund sexuell belästigt haben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde die über 70 Jahre alte Frau bei dem Übergriff verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Laut Angaben der Polizei soll der 25-jährige Tatverdächtige die Seniorin am Freitagabend auf einem Radweg entlang der Lahn zunächst angesprochen und verfolgt haben. Dann habe er die Frau unerwartet zu Boden gestoßen und sei sexuell übergriffig geworden. Ebenso unerwartet ließ er laut Polizei wieder von ihr ab und flüchtete mit seinem Rad. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen bereits am Sonntag fest. Am Montag wurde er Polizeiangaben zufolge einem Haftrichter am Amtsgericht Wetzlar vorgeführt. Dieser habe wegen Fluchtgefahr einen Haftbefehl ausgesprochen. Der Mann befinde sich in Untersuchungshaft, hieß es.