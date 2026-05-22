Kriminalität

25.000 Euro Schaden: Bäume in Hotelanlage beschädigt

Mit einer bisher unbekannten Substanz greifen Täter gezielt Bäume in einer Hotelanlage an. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei sucht nach den Tätern. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Die Polizei sucht nach den Tätern. (Symbolbild)

Königsstein (dpa/lhe) - Auf dem Gelände eines Hotels in Falkenstein im Hochtaunuskreis haben bislang unbekannte Täter zwei Bäume beschädigt. Dabei sei ein Sachschaden von rund 25.000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. 

Demnach seien die Täter in der Zeit zwischen 18.00 Uhr am Montag und 12.00 Uhr am Dienstag in die Parkanlage des Hotels gelangt. Dort bohrten sie nach Angaben der Polizei Löcher in die Bäume und befüllten diese mit einer bislang unbekannten Chemikalie. Dadurch sei ein erheblicher Schaden an den Bäumen entstanden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

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