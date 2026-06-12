Fund nahe Bundesstraße

250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe in Lahntal entschärft

Bei Bauarbeiten wird im Landkreis Marburg-Biedenkopf eine 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe gefunden. Menschen müssen für die Entschärfung nicht evakuiert werden, doch es gibt Sperrungen.

Evakuiert werden musste niemand, doch es gab einige Sperrungen, berichtete ein Sprecher der Polizei. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Evakuiert werden musste niemand, doch es gab einige Sperrungen, berichtete ein Sprecher der Polizei. (Symbolbild)

Lahntal (dpa/lhe) - In der Gemeinde Lahntal ist am Donnerstag eine Weltkriegsbombe entschärft worden. Die 250 Kilogramm schwere Bombe sei am späten Vormittag während Bauarbeiten an einer Bundesstraße im Landkreis Marburg-Biedenkopf entdeckt worden, sagte ein Sprecher der mittelhessischen Polizei am Morgen. Da es in der Nähe keine Wohnhäuser gebe, sei es nicht erforderlich gewesen, Menschen zu evakuieren.

Bahnstrecke und Bundesstraße gesperrt

Neben der angrenzenden Straße hätten die Einsatzkräfte für die Zeit der Entschärfung eine Bahnstrecke sowie verschiedene Rad- und Wanderwege sperren müssen. Am Nachmittag sei der Einsatz beendet gewesen. Zuvor hatte «hessenschau.de» berichtet.

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