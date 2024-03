Weltkriegsbombe in Hanau gefunden: Sprengung noch am Abend

Hanau (dpa/lhe) - In Hanau ist am Montag eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Da der 250 Kilogramm schwere Blindgänger einen Langzeitzünder habe und nicht entschärft werden könne, soll die Bombe noch am Abend kontrolliert gesprengt werden, teilten die Stadt und die Polizei mit. Rund um die Fundstelle auf einem Gelände am Industrieweg wurde demnach ein etwa 500 Meter großer Sicherheitsbereich eingerichtet. Den Angaben zufolge ist die B43a ab den Ausfahrten Hanauer Kreuz bis Hanau Hafen und der Industrieweg gesperrt. Die Bahnverbindung Hanau bis Fulda sei ebenfalls unterbrochen.