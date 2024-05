Kriegsbombe in Hanau gefunden: Entschärfung noch am Abend

Hanau (dpa/lhe) - Bei Sondierungsarbeiten ist auf einem Gelände in einem Industriegebiet in Hanau am Dienstag eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Rund 50 Menschen müssen nach Angaben eines Pressesprechers der Stadt evakuiert werden. Der Kampfmittelräumdienst habe das Gelände gesichert. Die rund 250 Kilo schwere Bombe solle noch am Abend entschärft werden.